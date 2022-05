IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa viimane jõupingutus valmistab ette pinnast läbirääkimisteks Kiieviga

Vene väed püüavad esimest poolvõitu

Ilmselt on ukrainlased Sjeverodonetski piirkonnas korralikult kaevunud – kui neile varustuskindlus suudetakse mingil määral tagada, siis võivad Vene väed seda ala võtma jäädagi.

Oluliseks on ta kujunenud seetõttu, et Sjeverodonetski lõigu ära võtmisel hõivaksid okupandid lõpuks kogu Luhanski oblasti territooriumi ja see oleks neil esimene poolvõit.

Donbassi muudel rinnetel paistab pealetungitegevustes paus olema. Avdijivka ja Marjinka piirkonnas toimusid õhulöögid. Samuti oli suurtükituli Avdijivka, Piski ja Marjinka küladele. Elavjõu pealetunge ei fikseeritud.

Hobune sööb eile karjamaal roostetava Vene tanki kõrval Sumõ oblastis Tšupahivkas. Foto: Ivan Alvarado

Zaporižžja kandis jätkus olukord tulelöökidega ukrainlaste positsioonide pihta. Pealetungi ei kavandatud. Melitopoli linnapea Ivan Fjodorov paljastas, et eilne plahvatus ja valangud, olid partisanide kätetöö ning selle tulemusel suudeti häirida Vene okupantide varustuskanaleid.

Hersoni oblastis tegid Vene lennukid taas õhulöögi Snihurivka külast põhja pool. Samuti olid seal rakendatud Uragan raketiheitjad ukrainlaste positsioonide pihta, mis asuvad Krõvõi Rihi suunal ning hoiavad osa oblastist endiselt vabana.

Vene okupandid olevat taas üritanud kinnitada rohkem kanda Ussisaarel. Toetava meetmena on Krimmi poolsaarele paigutatud õhukaitsesüsteem S-400. Peamiselt on seal muidugi tegu Odessa sadama blokeerimisega ning varem ka ristleja Moskva uppumiskoha turvamisega, millelt okupantide sukeldujad tõid ära meeskonna surnukehi ning tehnikat, mida ei soovitud jätta kolmandate riikide kätte.

Lääs langenud Kremili mõju ohvriks?

Ukraina pool on juhtinud tähelepanu lääne meedias sünkroonselt ilmunud üleskutsetele lõpetada kolmekuuline sõda sellega, et ukrainlased nõustuksid territooriumide loovutamisega Venemaale. Seda peetakse Kremli mõjutustegevuse tulemuseks.

Sama aktsiooni osaks oli ka Vene julgeolekunõukogu juhi Nikolai Patruševi Vene meedia kaudu välja lastud sõnum, et Venemaa saavutab igal juhul oma tingimused Ukrainas ning võtku see nii palju aega, kui vaja. Püütakse lääneriike ilmselgelt hirmutada pika ja kurnava sõjaga.

Lääneriikidel poleks aga vaja teha muud, kui anda ukrainlastele neid relvasüsteeme, mida nad on pikalt oodanud – MLRS-tüüpi raketiheitjad, laevatõrjeraketid, tankid ja suurtükid. Tundub, et õhk on ka mõnevõrra problemaatiline valdkond. Tšehhi annetatud seitse ründekopterit Mi-24 on ehk samuti pisut abiks.

Eakas naine istub bussis eile evakueerimise ajal Donetski oblastis asuvast Soledarist. Foto: Andri Andrijenko / AP / Scanpix

Nendel järeleandmistele kutsuvatel avaldustel on üks nõrk koht – need ei arvesta asjaoluga, et Venemaale tehtavad vastutulekud kasutatakse ära selleks, et tugevdada oma positsioone tulevikuks ja et tulla siis uute ja suuremate nõudmisega.

Ukraina ELi perspektiivi osas väga skeptilised poliitikud kordavad enam-vähem sama mantrat, mida Eesti kohta kõneldi 1990. aastate alguses – võib-olla saab liikmeks 20-30 aasta pärast, NATOsse võtta ei tohi, et mitte ärritada Venemaad jne. Kõik see ei teostunud sellisel viisil ning Eesti enda tehtud strateegiline valik realiseerus soovitud kujul. Samamoodi võib see realiseeruda ka Ukraina puhul, kui nad ise selle nimel pingutavad.