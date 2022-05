OTSEPILT PRESSIKONVERENTSILT ⟩ Peaminister Kaja Kallas kohtus Stockholmis oma Rootsi kolleegi Magdalena Anderssoniga

«Ka Eestil on nutika liikuvuse, digitaliseerimise ja rohetehnoloogiate osas palju, mida pakkuda,» ütles Kallas. «Rootsi on Eesti üks olulisemaid äri- ja kaubanduspartnereid. Visiidi eesmärk on aidata kaasa sellele, et nii Eesti kui Rootsi ettevõtjad ja eksperdid leiaks uusi kasulikke kontakte ning koostöövõimalusi.»