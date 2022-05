Andersson: Rootsi ei rahasta ega relvasta terroriorganisatsioone

Rootsi ja Soome delegatsioon alustasid kolmapäeval Ankaras NATO liikmesuse arutelu Türgiga. Anderssoni sõnul annab see võimaluse tuua selgust segadustesse, mis ringlevad seoses Rootsi toetusega eri rühmitustele.

Türgi on Rootsi ja Soome, eriti aga Rootsi NATO-ga liitumise vastu, sest peab nende suhtumist kurdi mässulistesse rühmitustesse liiga leebeks.

Rootsi ja Soome esitasid alliansiga liitumise taotlused eelmisel nädalal, need peavad heaks kiitma kõik 30 praegust NATO riiki.

President Recep Tayyip Erdoğan on hoiatanud, et Türgi on nende kahe riigi liikmesuse vastu, kui tema muresid arvesse ei võeta.