POSTIMEES UKRAINAS ⟩ «Selliste patsientide käest ei saa raha küsida!»

Kui Ukraina tuntuima neuroloogi Olha Jurõkiga (71) intervjuud kokku püüan leppida, puikleb sügavalt silma vaatav professor esiti viisakalt vastu. Ta on valmis kohtuma ja vestlema, kuid ei soovi, et jutuajamine jõuaks liiga vara ajakirjanduse kaudu avalikkuse ette. Spetsialist märgib, et sõda sunnib olema ettevaatlik. Lõpuks on aeg küps.