Suurbritannia nõudis Venemaalt Ukraina viljaekspordi lubamist

Moskva on teatanud, et lubaks toidukoridoride loomist Ukrainas ja üleilmse toidukriisi ennetamist, kui Venemaale Ukrainasse tungimise eest kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid tühistatakse.

«Kutsun Venemaad tegema inimlikkuse vaimus õiget asja ja Ukraina teravilja vabaks laskma,» ütles ta, lisades, et Venemaa «võib jätta teraviljata paljud riigid üle maailma».

Kuna Odessa, Tšornomorski ja teised sadamad on Vene blokaadi all, saab kaup liikuda ainult mööda maismaakanaleid, mis on oluliselt vähem tõhusad.