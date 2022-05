IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa püüab Ukrainat kiiresti läbirääkimislaua taha pressida

Siiski on tegu olukorraga, kus venelased suudavad Sjeverodonetski piirkonna põhivarustusteed kaudtulega mõjutada. Vene okupatsiooniväed ei suuda murda ukrainlaste vastupanu Sjeverodonetski vahetus läheduses ning seetõttu on nad keskendunud praegu varustustee äralõikamisele.

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmetel päeva alguse seisuga olid järgmised:

ründajaid 29450 (+100)

tanke 1305 (+3)

soomukeid 3213 (+19)

suurtükke 606

raketiheitjaid 201

õhutõrjesüsteeme 93

lennukeid 206 (+1)

helikoptereid 170

droone 491 (+11)

Ukraina, 25. mai 2022 Igor Taro

Numbrid on viimastel päevadel langenud ning võiksid kõnelda lahingute madalast intensiivsusest. Muidugi on teoreetiliselt võimalik, et venelased ei kanna kaotusi, kuid praktilises maailmas ning lähtudest suuremast tõenäosusest võib siiski eeldada, et kumbki osapoole ei ründa sama intensiivselt kui mõne nädala eest või on statistilise efekti põhjuseks lahingutegevuse koondumine üsna kitsale alale.

Vene okupandid püüavad näidata Ukraina haavatavust üle terve territooriumi ning seetõttu jätkavad raketilöökidega rindest kaugemates piirkondades ja piiriäärsete alade tulistamisega miinipildujatest.

Harkivi ümbruses on suurtükitulel toetav funktsioon - seda kasutatakse ukraina positsioonide pihta, kuhu venelased üritavad uuesti pealetungida. Need on äsja vabastatud külades Harkivi-Belgorodi maantee ärres ning mõned asulad ida pool, sh Ternova piiri ääres.

Izjumi operatiivsuunal pole suuremaid pealetunge tükk aega toimunud, kuid vene okupandid siiski teevad pingutusi, et muuta olusid soodsamaks - selleks on tehtud tulelööke Novodmitrovka külale Barvinkove suunas ning Dovgenke külale, mis on Slovjanski suunas. Pealetungitegevusi on üritatud Dovgenke ja Bogoroditšen küladele ning mõlemal puhul tuli okupantidel kaotustega tagasi pöörduda.

Lõmani linn saab pidevat pommirahet. Vene okupandid on valmistunud linna vallutama ning nagu neil tavaks, siis kõigepealt lastakse linn pulbriks. Alles seejärel proovivad nende võidukad väed saabuda.

Lõmanil on roll nii Severodonetski piirkonna ümberpiiramisel kui ka alternatiivtee rajamisel Slovjanskile, mis on Donbassi suuremaid veel okupeerimata keskusi. Sotsiaalmeedias levib juba fotosid vene okupantidega Lõmani linnas.

Sjeverodonetksi ega Lõssõtšanski piirkonnas vene okupandid olulisi läbimurdeid ei saavutanud, kusjuures, Sjeverodonetskis ei saavutanud nad neid üldse ja lõuna pool võeti ehk mõni ebaolulisem küla nende positsioonide vahetuse läheduses.

Seetõttu ongi selle operatiivsuuna põhijõupingutuse kohaseks valitud Popasna lähistel Bahmuti piirkond ehk peamise varustustee äralõikamine. Selleks on vene okupandid liikunud Popasnast kirde suunas - otse polnud ilmselt võimalik, samuti on nad mingil määral edenenud Popasnast lõunasse.

Tundub, et Svitlodarski piirkond Bahmuti maantee kõige lõunapoolseimas otsas kuni Lugani jõeni on venelaste kontrolli alla langenud.

Tegu on praegusel hetkel selle sõja võtmekohaga - kui venelased peaksid Sjeverodonetskis lüüa saama - see tähendab, et neil ei õnnestu oma kavatsus ellu viia, siis järgmise sarnase operatsiooni läbiviimiseks ei pruugi neil lähitulevikus enam jõudu olla.