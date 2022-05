Ukraina: võitlus Donbassis on jõudnud haripunkti

«Võitlus on jõudnud maksimaalse intensiivsuseni,» ütles asekaitseminister Hanna Maliar ajakirjanikele.

«Vaenlase väed ründavad meie sõdurite positsioone mitmest suunast korraga. Meil seisab ees äärmiselt raske ja pikk lahinguperiood.»

Venelased on tunginud aeglaselt, kuid järjekindlalt üha sügavamale Donbassi sestpeale, kui väed Kesk- ja Põhja-Ukrainast ära toodi, et koondada jõud pealetungiks idas.

Piiramisrõngasse on võetud mitu linna, seal hulgas Sjeverodonetsk ja Lõssõtšansk, mis paiknevad teel Ukraina idaossa halduskeskusesse Kramatorskisse.

«Olukord on raske ja näitab halvenemise märke,» ütles Maliar.

«Me peame mõistma, et see on sõda, ja kahjuks on kaotused meie poolel vältimatud.»

Luhanski oblasti kuberner Serhi Gaidai ütles, et Lõssõtšanskis on Venemaa puruks pommitanud tsiviiltaristu, kannatada on saanud humanitaarabikeskus.

Viimastes rünnakutes sai kolm inimest surma, lisas ta.