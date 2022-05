POSTIMEES LÄTIS ⟩ Sõjapõgenikud kardavad Lätis 91. päeva

«Alguses ei mõelnud keegi selle peale, kui kiiresti kolm kuud möödub. Kui kiiresti inimesed, kes on säärases emotsionaalses kriisis, suudavad kohaneda võõra riigi ja keelega ja tööd leida. See ei ole põhimõtteliselt isegi tehtav,» märkis tajutava ohkega valitsusvälise organisatsiooni Tavi Draugi tegevjuht Monta Vecozola.

«Hetkel ütleb valitsus, et fondid on ammendunud, me tegime kõik, mis suutsime, ja andsime kõik, mis meil oli. Aga endiselt jääb kõigile küsimus, mis saab 91. päeval,» lisab vabatahtlikuna Ukraina sõjapõgenikke abistav naine.