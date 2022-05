ÜLEVAADE ⟩ Luhanski oblasti saatuse võib otsustada kontroll viimse ühendustee üle

Täpselt nädala pärast on Venemaa algatatud täiemahuline sõda Ukrainas kestnud sada päeva. Kui võrrelda praegust tegevust algsete suurte ambitsioonidega, mille hulka kuulus eeldatavasti ka pealinna Kiievi vallutamine, on Vene vägede eesmärgid mõnevõrra tagasihoidlikumad, kuid samas on ka nende täitmisel edu saavutamine tõenäolisem.