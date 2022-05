Teave, et 19-aastane väheste kogemustega Lääne-Saksamaa amatöörpiloot, ametilt Hamburgi pangaametniku õpilane Mathias Rust lendas takistamatult mööda Nõukogudemaad 720 kilomeetrit ja maandus oma väikelennukiga Kremli kõrval, peaaegu et Punasel väljakul, põhjustas peasekretäri raevuhoo. Rust lendas enda sõnul Moskvasse rahumissiooniga, tutvustamaks Gorbatšovile endale tuumarelvavaba maailma plaani. Vähemalt nii seletas lendur tema ümber Punasele väljakule kogunenud rahvahulgale ja samal õhtul esimesel ülekuulamisel. «See on rahvuslik häbi. See on sama hull, kui oli Tšornobõl,» käis vestlusest läbi peasekretäri äärmiselt karm hinnang.