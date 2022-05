IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene vägede tegutsemine okupeeritud aladel on kõike muud kui asjatundlik

Probleem on nimelt selles, et eesliinil olevas linnastus pole ammu mingit energiavarustust.

Popasna kandis on vene okupantidel olnud kaks suunda. Loode suunas Bilogorivka peale (sarnane jõeületuskoha nimele, aga teine asukoht) Bahmuti-Lõssõtšanski maanteel. Võimalik, et just seal oli neil ajutine edu ja õnnestus tulla füüsiliselt maanteele kontrollpunkti paigaldama.



See peksti siiski laiali ja 50 okupanti koos sellega.

Kindlasti jätkub seal väga tugev vastasseis ja olukord on kriitline. See kõige suurem tee Sjeverodonetskisse pole enam turvaliselt kasutatav ning humanitaarkaupa viiakse inimestele teisi teid pidi, mille läbilaskevõime pole ehk nii suur.

Probleem on nimelt selles, et eesliinil olevas linnastus pole ammu mingit energiavarustust ja kohapeal ei saa isegi leiba küpsetada ja vesi ei voola kraanist, kõik oluline tuleb mujalt sisse tuua.

Edelas on venelased peale tunginud Bahmuti-Svitlodarski maantee poole ning hõivanud Midna Ruda asula. Selle liigutuse loogika on hõivata Popasnast edelasse jäänud tasku Svitlodarski kandis, Lugani jõe läänekaldal.

Avdiivka piirkonnas oli pealetungi intensiivsus taas tõusnud, kuig vene okupandid löödi kaotustega tagasi. Seal on olukord samuti kriitiline ning kohaliku päästeameti inimesed on Avdiivkast, kui ebaturvalisest piirkonnast lahkunud.

Kui päeva kaotuste suurim osa tuli seal, siis tähendab see intensiivseid rünnakukaitseid mitmes kohtas.



Tavaliselt tungivad vene okupandid peale paari rühma suuruse jõuga ehk 50-60 jalaväelast ja lisaks mingi tehnika. Tehnika kaotused on seekord ka pisut kõrgemad kui eelneval päeval. Ju on Avdiivkale surve alanud juba päev varem.

Donetskist lõunas Vugledari piirkonnas olid okupandid proovinud ukrainlaste kaitsest läbi tungida Zolota Niva piirkonnas, kuid ilmselt tulemusteta. Seal on välja kujunenud rindejoon Kašlagatši jõge pidi.

Selle pealetungi eesmärk oli kahtlemata Donetski oblasti okupeeritud territooriumi suurendamine, kuid see ülesanne paistab hetkel täideviimiseks palju ebatõenäolisem kui Luganski oblasti täielik hõivamine.

Zaporižžja kandis polnud pealetunge mööda maad, kuid mõistagi tulevusteta see asi ei möödunud. Venelased on koondanud seal jõude. Melitopoli kaudu toodid üks tankipataljon - vanad T-62 muuseumieksemplarid otsiti ladudest välja.



Nende peamine häda on vist see, et Javelini rakett hakkab olema kallim, kui see sihtmärk.

Selleks, et Ukraina võidukvadrandis jätkaks, on tarvis jätkuvat välistoetust nende pingutustele vene agressiooni tõrjumisel.

Hersoni oblastis proovisid vene okupatsiooniväed rünnada Mõkolaivka küla piirkonnas Krivõi Rigi suunal. Ilmselt oli eesmärk proovida Hersoni oblasti piirideni jõudmist.

Võib arvata, et see on vene sõjaväejuhtkonna jaoks üks peamisi küsimusi - kuidas jõuaks Luganski, Donetski ja Hersoni oblasti piirideni, et saaks edasi läbirääkimistesse asuda Ukraina de facto olukorraga leppima sundimiseks.

Lisaks olid tulelöögid rinde ulatuses - Mõkolaivisse viiva tee peale ja Ukraina kontrolli all olevatesse küladesse piirist pisut eemal.