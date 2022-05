Valgevene tahab oma Ukrainas võitlevad kodanikud kohtu alla anda

«Meie riik ei ole volitanud oma kodanikke selles relvakonfliktis osalema. See on alus kriminaalvastutusele võtmiseks nii rahastamise kui osalemise eest,» ütles Gora neljapäeval telekanalile ONT.

«Juurdluskomitee teatas, et on avanud kriminaalasja teise riigi territooriumil aset leidva relvakonflikti rahastamise eest. Meie seadustes on regulatsioon, mis näeb ette selliste ebaseaduslike aktide eest vastutusele võtmise. See tähendab väljaspool Valgevene territooriumi relvakonfliktide rahastamise ja neis osalemise eest meie riigi volituseta,» selgitas juurdluskomitee esimees.