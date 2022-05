CNN: USA kaalub Ukrainale kaugraketisüsteemide saatmist

«Ukraina kõrged ametikandjad, sealhulgas president Volodõmõr Zelenskõi on viimastel nädalatel palunud USA-lt ja tema liitlastelt raketiheitjaid. USA-s toodetud relvasüsteemid suudavad rakette saata sadade kilomeetrite kaugusele - palju kaugemale kui ükski Ukrainal juba olemas olev süsteem -, mis võib ukrainlaste jaoks muuta mängureegleid sõjas Venemaaga,» kirjutab meedia.

Rõhutatakse, et veel üks Ukraina taotletud süsteem on liikuv suurtükiväe raketisüsteem, mida tuntakse nime all HIMARS.