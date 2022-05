IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Olukord rindel peegeldab Ukraina karjuvat vajadust kauge laskeulatusega mitmikraketiheitjate järele

3) Lõmani hõivamine sai eelmisel päeval juba teoks, kuid nüüd ka üsna ametliku kinnituse. Ukraina peastaap kirjutab, et Ukraina vägi takistab Vene üksusi Lõmanis kanda kinnitamast, kuid ilmselt tähendab see siiski ridade vahel, et ukrainlased on hetkel linnast välja löödud. Samas jäävad ukrainlased tõenäoliselt positsioonidele ümberkaudsetes asulates küllaltki tihedalt ümberringi.

Päeva jooksul jälgitud kommentaaridest võis järeldada, et neis punktides on tehtud palju võidukaid selfisid. Need on siiski tõesti praegu üksikud punktid linnapiiril ja linn ise on ukrainlaste üksuste kontrolli all. Eks see kontroll on ka suhteline mõiste, kui üks pool on kaitses ja teine vahetpidamata mõjutab kaudtulega.