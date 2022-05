USA kehtestas uued sanktsioonid Põhja-Koreale

​Rahandusministeerium teatas, et külmutab pankade Kaug-Ida Pank (Dalnevostotšnõi Bank) ja Sputnik kõik USA-s paiknevad varad ja kuulutab ebaseaduslikuks ülekanded nendega, kuna mõlemad Venemaa rahandusasutused teevad koostööd Põhja-Koreaga.

Lisaks laienevad uued sanktsioonid ka kaubandusettevõttele, mis on seotud riikliku lennufirmaga Air Koryo, mis juba on sanktsioonide all.