IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ USA lubatud raketiheitjatest saavad rindel mängumuutjad

Väike muutus on ka Hersoni oblastis, kus Ukraina vägi võib olla alustamas sealse okupantide grupeeringu poolitamist eile küsimärgiga tähistatud kohast. (Jälgige numbreid ja nooli kaardil, keda huvitavad sündmustes kirjeldatud asukohad kaardil).

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmeil päeva alguse seisuga olid järgmised: ründajaid 30000 (+250), tanke 1330 (+8), soomukeid 3258 (+12), suurtükke 628 (+5), raketiheitjaid 203 (+2), õhutõrjesüsteeme 93, lennukeid 207 (+1), helikoptereid 174 (+4), droone 503.

1) Harkivi piirkonnas pole rindejoone osas muutusi, kuid lahingutegevust oli. Ukraina üksused püüdsid edeneda Harkivi-Belgorodi raudtee koridoris Tsupivka külas ning pidasid lahingut ka Nove asula lähistel paralleelselt kulgeva maantee kõrval.

Vene okupatsioonijõud seevastu proovisid rünnata ukrainlaste positsioone Ternova külas piiri lähistel, kuid tulemuseta. Harkivist edelas sai Merefa kandis raketitabamuse päikeseelektrijaam.

Foto: Igor Taro

2) Izjumi operatiivsuunal oli juba üsna traditsiooniliseks kujunenud tegevus - venelased lasid suurtükkidest taas Velika-Komõšuvahha küla läänes, Barvinkove suunal lõunas ja Dovhenke küla Slovjanskisse suunduva maantee kõrval.

Dovhenke suunal oli ka ründekopteri õhulöök. Teisel poole maanteed proovisid tungida edasi Pasika külale Jaremivka poolt, kuid tulemuseta.

3) Lõmani hõivamise järel on tulnud sõnumeid, et linna kaguservas on veel kokkupõrkeid ning ukrainlased pole veel sealt täielikult lahkunud. Tulelöögid linnast välja olid suunatud ka kagus Dibrova ja Ozerne asulatele Donetsi jõe kaldal. Loogiliselt jätkub seal pealetung Donetsi jõe liinile ning võimalik veetakistuse forsseerimise katse.

4) Sjevjerodonetski juures oli põhirünnaku suunaks Oskolonivka poolt Sjevjerodonetskist lõunas asuvale Borivske peale, kuid ebaõnnestunult. Ukrainlased on seal korralikult kaevunud ja sõdivad professionaalselt.

Vastas peaks olema reservistidest, LNR-lastest ja hävitamata jäänud dessantväelastest kokkuklopsitud grupeering, mis on ilmselt üsna ebaühtlase tasemega.

Sjevjerodonetski ringtee ääres jätkavad selfide ja telefonivideote jõudsat tegemist Kadõrovi säutsuväed, mis lasevad valanguid Mir-i hotelli akendest. See on üks hoone otse linnaserval, kuhu neil õnnestus tungida.

Hotellist lõunas on juba Ukraina väed, mis kütavad neil taguotsa kuumaks. Lihtsalt linnalahingusse ei raatsi nad ilmselt minna ning proovitakse saavutada midagi Mariupoli olukorra sarnast, kus linn oleks ära lõigatud.

Selleks on venelased ühe silla juba ammu puruks lasknud ning proovinud nüüd ka teisi sildasid suurtükitulega hävitada. Kahjustatud need on, kuid ühendus linnast välja on veel säilinud.

Ukrainlased on Davõdiv Bridist lõunas suutnud Inguletsi jõge forsseerida ja selle ületanud.

5) Kõige tuntavam mõranemine Vene pealetungioperatsioonis leidis aset Komõšuvahha külas Popasna piirkonnas, mille Ukraina väed suutsid tagasi vallutada edukaga vasturünnakuga ning venelased sealt välja lüüa. Seega on venelaste edenemine Popasnast põhja poole saanud tugeva tagasilöögi.

Mujal on Vene okupandid Bahmuti-Lõssõtšanski maantee vahetus läheduses, suudavad seda miinipildujatulega mõjutada, kuid tee peal kanda kinnitada ei suutnud.