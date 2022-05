Iisraeli marurahvuslase visiit vallandas Jeruusalemmas rahutused

Palestiinlased tervitasid politsei saatel sisenenud Ben-Gviri hüüetega "Jumal on suurim", barrikadeerisid end ühte mošeesse ning pildusid politseid kivide ja ilutulestikurakettidega.

Viimastel kuudel on palestiina meeleavaldajate ja Iisraeli sõdurite kokkupõrked sagenenud. Iisraelis ja okupeeritud Läänekaldal on palestiinlaste rünnakutes surma saanud 19 iisraellast, kuid Iisraeli sõjaväeoperatsioonides on tapetud üle 35 palestiinlase.