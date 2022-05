Norra hakkab Valgevenet nimetama uue nimega

Nime muudetakse solidaarsusest maapaos elava Valgevene demokraatialiikumise ja opositsiooni juhtfiguuri Svjatlana Tsihhanovskajaga, kes on seda soovitanud, ütles peaminister.

Välisministri sõnul on nimemuutusel demokraatialiikumise jaoks suur sümboolne tähendus, sest see eristab Valgevenet ja valgevenelasi Venemaast ja venelastest.

Ka Norra välisminister Anniken Huitfeldt on otsusega rahul. Ta helistas ise Tsihhanovskajale ja rääkis välisministeeriumi sammust.

Valgevene opositsioon kasutab riigi uue lipuna punavalget, mis oli Valgevene lipp enne riigi liitmist Nõukogude Liiduga 1918. aastal. Praegu on Valgevenes selle lipu kasutamine keelatud.

Huitfeldt ütles, et ehkki nimedel Hviterussland ja Kviterussland on ajalooline ja keeleteaduslik põhjendus, on küsimus poliitiline.