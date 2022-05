Türgiküprose kommunist: praeguse patiseisu püsimine sobib saareriigis paljudele

Küpros on europarlamendis esindatud kuue saadikuga. Ka riigi okupeeritud põhjaosas elav türgikeelne põliskogukond on valimisõiguslik, sest enamikul neist on lisaks tunnustamata Põhja-Küprose passile ka vabariigi kodakondsus. Kızılyürek on ainus türklasest Küprose eurosaadik ja kuulub Progressiivsesse Töörahva Parteisse, mis Euroopa tasemel on osa kommunistide erakonnaperest.