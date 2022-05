Rootsi tühistab meedia andmetel relvaekspordi keelu Türgisse

Ajalehe andmetel on otsus siiski veel kaalumisel.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on öelnud, et Soomet ja Rootsit ei tohiks NATO-sse võtta, sest nad toetavad rühmitusi nagu Kurdi Töölispartei (PKK), mida Türgi peab terroristlikeks, keelduvad «terroriste» Türgile välja andmast ja on kehtestanud Türgile relvaekspordipiirangud.