IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene pool kardab kõige enam kolme asja

Vene okupatsioonivägede kaotused Ukraina peastaabi andmetel päeva alguse seisuga olid järgmised:

sõdureid 30 150 (+150)

tanke 1338 (+8)

soomukeid 3270 (+12)

suurtükke 631 (+3)

raketiheitjaid 203

õhutõrjesüsteeme 93

lennukeid 207

helikoptereid 174

droone 504 (+1)



Ukraina, 30. mail 2022. Foto: Igor Taro

Droonide hulk on viimastel päevadel olematuks kahanenud ja ega muudki numbrid suurusjärkudega silma ei paista. Üks hüpotees on, et ukraina suurtükivägi ei ulatu hästi laskma ning teine, et venelased on ka oma tegevust mõnevõrra muutnud.

Harkivi suunal polnud juttu aktiivsest lahingutegevusest linnast põhjapool. Küll pildusid vene okupandid ukrainlaste positsioonide pihta miine ja mürske. Kahetsusväärsel kombel lendas mõni rakett ka Harkivi linna põhjaosas tsiviilsektorisse.

Alles seal oli mitmeid tabamusi. Muidu linn hakkab taastama argist tegevust - väidetavalt on isegi kohvikuid taasavatud, metroo liigub. Vene sõjarditele teeb see kõik meeletut tuska, nemad sooviksid Harkivi grupeeringut tugevada ning taastada olukorda, kus linn oli pideva kahuritule all.

On kohe väga tigedad, et enam ei ulatu laskma. Ukraina vägi on seal nende tuju korralikult ära rikkunud.

Märkimisväärne sündmus oli Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski külaskäik Harkivi rindele, kus ta autasustas eesliini võitlejaid. Käis mööda linna, tegi päris sõjameestega pilti. Kas keegi kujutaks ette, et Putin läheb ja suhtleb nendega, keda ta on surma saatnud?

Siin on muidugi suur vahe omade eest hoolitsemises.

Izjumi operatiivsuunal muutustete ehk taas tulelöögid endistesse suundadesse - Velika Komõšuvaha, Barvinkove koridori küladele ja Dovgenkele. Taas pealetungiüritus Bogoroditšne-Pasika kandis, mis jäi ebaõnnestunud katseks. Ju on ukrainlastel seal kõik enam-vähem kontrolli all.

Lõman on kindlasti valdavalt okupeeritud, kuigi isegi Girkin pakub võimalust, et 90% ulatuses. Kagu suunal mingid kokkupõrked ehk käivad, sest ukraina põhijõud peaksid olema kagusuuna külades Dibrova ja Ozerne kandis.

Severodonetskis käivad ägedad lahingud juba linnas. Hotelli Mir lähistel ja ilmselt ka bussijaama kandis - need olid esimesed objektid, kuhu venelastel õnnestus ringteelt läbi murda. Võimalik, et nad on seal naabertänavatel pisut edenenud.

TikToki kindral Kadõrov raporteeris, et ta olla Sjeverodonetski juba "vabastanud", aga siiski on tema väed pigem ahtris kui avangardis ja linnakeskuseni on seal veel pikk tee minna, rääkimata kogu linna hõivamisest. Kagusuunalised pealetungid on vene okupantidel seni ebaõnnestunud ja seal on nad 5-10 kilomeetrit linna piirist.

Väga tugeva surve taustal Lõssõtšanskile lõunast suutsid ukrainlased siiski teha vasturünnaku Toškovkale ja peksid sealt venelased kolmandat korda tagasi. See näitab, et ukrainlastel on seal veel ründevõimekus olemas ja venelaste pealetungisurve pole lõputu.