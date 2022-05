Kallas: sellel ülemkogul me sanktsioonides kokkuleppele ei jõua

Täna hommikul Eesti ajakirjanikega Brüsselis kohtudes märkis Kallas, et selle info põhjal, mida ta on kuulnud ülemkogule eelnenud suursaadikute aruteludest, on vaja ootusi juhtida.

«Praegu tundub küll, et seda kokkulepet selle ülemkoguga ei sünni,» prognoosis Kallas. Tema sõnul pole mõtet hakata peaministrite ja presidentide tasemel aega raiskama, kui on juba ette selge, et mõned pole nõus edasi liikuma.

6. sanktsioonipaketi vastaseks on Ungari. Budapestile ei sobi selles sisalduv plaan lõpetada igasugune Vene nafta ostmine, sest sellest rahastab idanaaber oma agressiooni Ukrainas.

Pisut pärast Kallase intervjuud anonüümsuse tingimusel ajakirjanikega suhelnud ELi ametniku sõnul on praegu eesmärgiks jõuda täna õhtul Vene nafta embargo osas poliitilisele kokkuleppele.

Sama ametnik lisas, et see kokkulepe peaks puudutama kaht kolmandikku praegu ELi toodavast naftast ehk seda osa, mis tuuakse laevadel. Alles jääks aga see, mis voolab ühendusse torujuhtmete kaudu - see on võimalik kompromissikoht Ungariga, millest on räägitud juba mitu päeva.

Sama 6. sanktsioonipaketiga arvatakse SWIFT-süsteemist välja Sberbank, keelustatakse veel kolme Vene riigiga seotud meediakanali edastamine ELi territooriumil ja lisatakse uusi Ukrainas sõjakuritegude sooritamisega seotud ametiisikuid sanktsiooninimekirjadesse.