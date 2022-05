Ukraina saadik: saatke pikamaarakette või riskige Venemaa võiduga

Opositsioonierakonna Golos juht kardab, et kolm kuud kestnud sõda muutub uueks normaalsuseks ning lääs ei kavatse tarnida Ukrainale NATO-klassi relvastust, mida on vaja Vene vägede tagasi löömiseks.

«Üks halb tulemus on see, et sõjast saab patiseis, pikaajaline külmunud konflikt,» lausus Rudik intervjuus The Guardianile. «Üks meie eesmärke on teha kindlaks, et maailm ei harjuks sõjaga Ukrainas.»