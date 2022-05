OTSE BRÜSSELIST ⟩ Kallas vaherahust venelastega: seda viga on juba kolm korda tehtud

Kallas kinnitas, et üleskutset vaherahule täna õhtul või homme välja antavatesse ülemkogu lõppdokumenti ei tule. «Seda soovi on olnud, aga meie ütlesime, et ei tule kõne allagi,» lausus ta.

Vastuseks küsimusele, mis meil rahu vastu on, sõnas Kallas: «Vaherahu peab olema Ukraina tingimustel, kui selle eesmärk on ainult see, et [Venemaa president Vladimir] Putin saaks oma jõudu koguda, siis läheb kõik hullemalt edasi.»

«Me oleme seda viga teinud juba kolm korda – Gruusia, Krimmi ja Donbassiga – lootuses, et nüüd on vaherahu ja keegi kuhugi edasi ei liigu,» jätkas Kallas. «Vastupidi, me näeme, et Venemaa kogub end ja kõik kordub palju hullemalt kui varem.»

Tänasest homseni ELi maade valitsus- ja riigijuhid Brüsselisse toonud ülemkogul annab sel korral tugevalt tooni Ukraina. Üritus algab Ukraina riigipea Volodõmõr Želenskõi videopöördumisega.

Üks eeldatavasti tuliseimaid vaidlusi tõotav küsimus on 6. sanktsioonipakett naaberriigile kallale tunginud Venemaale. Vähemalt praeguse seisuga on üks ELi riik - Ungari - paketile vastu, sest neile ei meeldi selles sisalduv täisembargo kogu Vene naftale.

Budapest väidab, et Vene nafta ostmise täielik keeld lööks nende majanduse uppi. Ühe võimaliku kompromissina on pakutud, et ungarlased saaksid vähemalt mõneks ajaks erandi ja võiksid jätkata Vene nafta ammutamist torujuhtme kaudu - ära keelataks vaid Vene nafta sissetoomine laevadega, mis moodustab kogu impordist kaks kolmandikku.