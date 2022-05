Azovstali kaitsjaid võib oodata surmanuhtlus

«Selliste kuritegude eest on meil kõrgeim karistusmäär DNR-is - surmanuhtlus,» sõnas ta.

«Kõik sõjavangid asuvad DNR-i territooriumil,» ütles Sirovatko, lisades, et nende seas on ka umbes 2300 sõdurit Azovstalist.

Kiiev on väljendanud soovi vahetada sõdurid välja vangide vahetuse raames Vene sõjavangidega. Samas Moskva on viidanud, et esmalt mõistavad Vene võimud nende üle kohut.