Hispaania: Vene ohuga toimetulekuks on vaja suurendada kaitsekulutusi

«Sõda Ukrainas on avanud Euroopa ühiskonna, seal hulgas Hispaania silmad,» ütles Sánchez pidulikul üritusel Madridi ooperiteatris Teatro Real, kus osalesid teiste seas ka kuningas Felipe VI ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

«Paljud on aru saanud, et meie julgeolek ei ole enam garanteeritud,» ütles ta. «Täna ohustab meie julgeolekut (Venemaa presidendi Vladimir) Putini režiim.»

Tema sõnul on «hädavajalik», et «meil tuleb tugevdada oma heidutusvõimekusi», mis oleksid kaasaegsed, jõulised ja mobiilsed ning mida saab hankida vaid läbi kaitsekulutuste tõstmise.

Hispaania kulutas 2021. aastal vaid 1,03 protsenti oma sisemajanduse kogutoodangust kaitsesse, mis on NATO liikmesriikide seas üks madalamaid näitajaid.

Sánchez lubas tõsta Hispaania kaitsekulutused kahele protsendile, mis on ka alliansi nõudmine, ent tõenäoliselt seisab ta silmitsi vastuseisuga võimuliidu väikepartnerilt, vasakäärmuslikult populistlikult Podemoselt, mis keeldus esmaspäevasest üritusest osa võtmast.

Kahe põhjala riigi liitumispalve on Euroopa julgeolekuarhitektuuri jaoks üks tähtsamaid muudatusi viimaste aastakümnete jooksul, suuresti ka seetõttu, et Soomel on Venemaaga enam kui 1300 kilomeetri pikkune piir.