ÜRO: Ida- ja Kagu-Aasias konfiskeeriti rekordkogus meth-tablette

Kagu-Aasia niinimetatud Kuldne kolmnurk on olnud kurikuulus uimastismugeldamise piirkond, kuna nii Myanmari, Laose kui Tai auklikku Šveitsi juustu meenutavad piirid ning kohaliku politsei sageli pea olematu kontroll võimaldavad ebaseaduslike ainete kerget toimetamist üle piiride.

ÜRO uimastite ja kuritegevuse büroo (UNODC) märkis, et korrakaitsjatel õnnestus tabada ligi 172 tonni metamfetamiini, mis on umbes seitse korda suurem kogus kui üle kümne aasta tagasi. Hüppeliselt kasvanud pakkumine on langetanud uimastite tänavahinna nii Tais kui Malaisias kõigi aegade madalamale tasemele.