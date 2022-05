EL leppis kokku valdava osa Vene naftaimpordi keelamises

27-liikmeline blokk on nädalaid vaielnud Venemaa naftale kavandatud täieliku embargo üle, seistes silmitsi Ungari peaministri Viktor Orbáni kangekaelse vastupanuga.

Brüsselis kohtunud EL-i juhid sõlmisid kompromisskokkuleppe, lubades jätkata tarneid torujuhtme kaudu pärast seda, kui Budapest hoiatas, et täielik keeld hävitab tema majanduse.

«On lepitud kokku keelata Venemaa nafta eksport EL-i. See hõlmab kohe enam kui kaht kolmandikku Venemaalt imporditavast naftast, kärpides selle sõjamasina tohutut rahastamisallikat,» kirjutas Michel Twitteris Brüsseli tippkohtumise ajal.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et see samm «kärbib aasta lõpuks sisuliselt umbes 90 protsenti naftaimpordist Venemaalt EL-i», kuna Saksamaa ja Poola on lubanud loobuda tarnetest torujuhtme kaudu oma territooriumile.