IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa käitub okupeeritud territooriumil nagu suur varas

Bahmuti Lõssõtšanski maantee pole liikluseks kasutatav, kuigi venelasi pole tee peale lastud. Mõne kilomeeetri pealt saab miinipildujatulega ka seda päris tõsiselt mõjutada. Novoluganske on see asula, mis paikneb Svitlodari veehoidlast Svitlodarskist teisel poolel.

Ja seal on alade Gorlovka külje all, mida okupantidel pole siiani õnnestunud hõivata.

Zaporižžja rindel on nii ida- kui läänepool suhteline vaikus. See tähendab, et aktiivseid pealetungitegevusi maastikul ei toimu ja vene okupantide üksused ei lähe manöörvrisse. Hetkel piirdub seal asi suurtükiduellidega.

Võimsad plahvatused Melitopolis on linnapea Fjodorovi sõnul seotud tõenäoliselt kollaborantidega arvete klaarimisega.

Huvitavaim suund oli jälle Hersoni oblast. Seal on terve hulk külasid nii Mõkolaivi suunal kui Krivõi Riigi pooole, mida okupandid usinalt pommitavad selle mõttega, et sooviksid Hersoni oblasti piirideni väja jõuda.

Aga kunagi need külad vabastati Ukraina armee vastupealetungiga just selle mõttega, et sundida okupante taanduma järgmiste suurte linnade hõivamise plaanidest.

Davõdov Bridi kandis loodud sillapea on arvatavasti pisut laienenud ja lisaks on ukrainlased suutnud hõivata põhjas Mõkolaivka küla, misjärel kirjutas Ukraina peastaap paanilistest meeleoludest Venemaaa naaberüksuste seas.

Eks seal võibolla puhutakse selliste avaldustega suurest kärbsest väikest elevanti, kuid kogu Hersoni oblasti tegevus on Vene väejuhatuse jaoks praegu ilmselt suureks pinnuks ühes kohas. Sjeverodonetski operatiivsuunalt nad midagi ära liigutada ei saa.

Lisaks kõik muud rindelõigud, kus nähtavalt väga aktiivset tegevust ei toimu, kuid tänu sellele, et seal on tekkinud teatav tasakaal üksuste vahel.

Venemaa käitub okupeeritud territooriumil nagu suur varas - Ukrainast tuuri pandud vilja mahuks hinnatakse 400 tuhat tonni, mida üritatakse vene lipu alt maha ärida Süüriasse või analoogsetesse riikidesse.

Meeletud metallikogused on läinud Mariupoli sadamas laadimisele Vene laevadele, millega on plaanis need vedada Vene sadamatesse. See kõik asetab nn. "erioperatsioonide" eesmärgid muidugi teise valgusesse ja muudab Lavrovide ideoloogilised ponnistused tühiseks.

Eelkõige ikka territooriumi hõivamine, seejärel oluliste kaupade ja materjalide hõivamine ning müük ja lõpuks põletatud maa taktika, et keegi ei saaks hiljem midagi aru.

Paar murettekitavat arengut, millega Ukraina valitsus endale praegu jalga tulistab - president Petro Poprošenko keeruline piiriületus ning ombudsmani väidetavalt planeeritud lahtilaskmine.

Varasemalt leidis aset Porošenkoga seotuks pidavate telekanalite levi piiramine kaabellevi võrkudes. Vahetult enne EL-i kandidaatriigi staatuse saamist panevad need asjad ilmselt paljudel kulme kergitama ning targem oleks oma sisepoliitilised võitlused jätta paremaid aegu ootama.