Taani hääletab referendumil ELi kaitsepoliitikas osaluse üle

Analüütikute prognoosid on siiski ettevaatlikud, arvestades madalat valimisosalust riigis, mis on sageli öelnud ei ELi suuremale integratsioonile, viimati 2015. aastal.

«See oli väga suur üllatus,» märkis Euroopa mõttekoja juht Lykke Friis. «Viimaste aastate jooksul pole keegi arvanud, et valitsus paneb ühisest kaitsepoliitikast loobumise rarvahääletusele.» Pole kahtlust, et Ukraina oli referendumi esilekutsumise peapõhjus, lisas ta.

Ei-häält andma kutsuvad kaks äärmusparempoolset euroskeptilist parteid, Taani Rahvapartei ja Uued Parempoolsed, samuti vasakäärmuslik Ühtsusnimekiri. Üks peamisi argumente on neil see, et ELi ühises kaitsepoliitikas osalemine tuleks NATO arvelt, mis on olnud Taani kaitsepoliitika nurgakivi 1949. aastast alates.