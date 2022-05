Hiina tungis taas jõuliselt Taiwani õhukaitsetsooni

Taiwani kaitseministeerium teatas esmaspäeva hilisõhtul, et on Hiina viimaste tegevuste puhul valmis seadnud oma lennukid ja õhutõrje raketisüsteemid.

Viimastel aastatel on Peking pidevalt korraldanud sissetunge Taiwani õhukaitsetsooni ning hoidnud Taipei vananevat õhuväge sellega surve all.

Ühendriikide välisminister Antony Blinken süüdistas eelmisel nädalal Pekingit pingete tekitamises, rõhutades provokatiivse tegevuse näitena just õhukaitsetsooni tungimist.

USA president Joe Biden oli visiidil Jaapanisse varem öelnud, et Washington on valmis Hiina rünnaku korral Taiwani sõjaliselt kaitsma.

Hiina peab demokraatlikult juhitud Taiwani oma territooriumiks ning on öelnud, et on vajadusel valmis selle ka jõuga uuesti oma kontrolli alla võtma.