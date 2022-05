Austraalia nimetas ametisse vabariigiministri

Austraalia riigipea on 96-aastane Briti kuninganna Elizabeth II, kes valmistub tähistama plaatinajuubelit, sellest hoolimata astus vastne valitsus sammu tema võimult tõukamise suunas.

Varasemad Tööpartei juhid on lubanud referendumit vabanemaks kuningannast Austraalia riigipeana, aga vabariiklane Albanese valimiskampaanias sellist lubadust ei andnud.

Peaministri sammu tervitas Ausraalia Vabariiklik Liikumine, mille sihiks on austraallasest riigipea.

«Esimest korda Rahvaste Ühenduse ajaloos on Austraalial valitsusliige, kes on pühendunud krooni kõrvaldamisele ja Austraalia vabariigiks saamisele,» ütles tuntud vabariiklane Peter FitzSimons Twitteris.

Albanese on varem öelnud, et Austraalia vabariigiks saamine on vältimatu protsess.