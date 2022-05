Eesti liitub Ukraina sõjakuritegude uurimisrühmaga

Riikide esindajad rõhutasid, et oluline on kaasata koostööle üha rohkem riike ja pöörata tähelepanu kannatanute abistamisele.

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) peaprokurör Karim Khan teatas tänasel kohtumisel ka büroo avamisest Kiievis, et parandada logistikat Ukrainas toime pandud arvatavate sõjakuritegude uurimisel.

Oma juurdlustega on algust teinud paljude teiste riikide nagu Saksa, Prantsuse, Rootsi, Norra ja Šveitsi prokuratuurid.

Venediktova sõnul alustab rahvusvaheline uurimisrühm järgmisena juurdlust 80 arvatava sõjakurjategija osas. Samas rõhutas Venediktova, et Ukraina kohtusüsteem on praeguste sündmuste valguses maksimaalselt koormatud ning rahvusvaheline abi on väga teretulnud.