POSTIMEES BRÜSSELIS ⟩ Aafrika esineja siunas ülemkogul Vene sanktsioone

«Tema süüdistas sanktsioone, aga nii [Prantsusmaa president Emmanuel] Macron kui [ülemkogu president] Charles Michel juhtisid tähelepanu, et on sõda, mis seda põhjustab, ning ei ole mõtet sanktsioone süüdistada – see on Venemaa, kes blokeerib ja on selle (raskused Ukraina ja Vene vilja tarnetega – E. K.) põhjustanud,» rääkis peaminister Kaja Kallas.