Eksperdid: Soomele ja Rootsile annaks NATO-taju kätte kiire välismissioonidel osalemine

Nii Läänemere põhja- kui ka lääneservas on seni NATOga liitumise arutelu keerelnud vaid selle ümber, kas allianssi astuda. Nüüd, kui avaldused selleks said esitatud, on Rootsi ja Soome jaoks keskne liitumisprotsessi kiirus, kuid sisuliselt pole seni vähemalt avalikkuses kuigi palju kõneldud sellest, mida sõjalisse liitu kuulumine praktikas tähendab.