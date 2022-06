Mehhiko keelas e-sigarettide müügi

President Andrés Manuel López Obrador nimetas vääraks väidet, et e-sigaretid on tubakasuitsu sissehingamisele ohutu alternatiiv.

Ta näitas roosat e-sigaretti, et illustreerida, kuidas tooted on mõeldud noortele meeldima.

Veipimise pooldajad ütlevad, et see on ohutum kui traditsiooniline tubakas.