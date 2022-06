IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina väed on ilmselt sunnitud Sjeverodonetskist taanduma

Ukraina väed on tõenäoliselt lahingutega taandumas Sjeverodonetskist ning piirnevatest küladest kagus - päeva alguse seisuga jõudsid Vene väed umbes 50% Sjeverodonetski territooriumile, hiljem võis see number suureneda.

Mõnevõrra võisid Vene üksused edeneda ka Lõmanist kagusse ning Kõšuvahhas Popasnast põhja pool. Hersoni oblastis jätkub madistamine Davõdiv Bridi kandis ja ukrainlaste sillapea saatus pole selge. Mujal on olukord stabiilne ja oluliste muutusteta.

Vene poole kaotused Ukraina peastaabi andmeil olid eilse päeva alguse seisuga järgmised - okupante likvideeritud 30500 (+150), tanke 1358 (+9), soomukeid 3302 (+20), suurtükke 649 (+6), raketiheitjaid 207 (+2), õhutõrjesüsteeme 93, lennukeid 208 (+1), helikoptereid 174, droone 515 (+8).

1) Harkivi ümbruses on nagu läänerindelgi - muutusteta. Vene üksused sooviksid ehk tagasi Harkivi linna piirile liikuda ning Ukraina väed neid jällegi Belgorodi oblastisse välja peksta, kuid seni ei Suuda kumbki osapoole oma tahet peale suruda ja aktiivset lahingutegevust seal ka ei toimu. On tulelööke, kuid mitte enam massiivselt ja nende mõju on tõenäoliselt piiratud.

2) Izjumi operatiivsuund hoiab samuti endist vormi - tulelöögid rindejoone ulatuses olulisemate teedega piirnevate külade pihta. Velika Komõšuvahha, Barvinkove poole suunduv tee, Dovgenke küla, mille servast on Vene sõdurid eelmisel päeval eemale pekstud. Pealetungikatseid Vene üksuste poole enam ei olnud. Grupeeruvad ümber ja loovad tingimusi uuteks pealetungitegevusteks.

3) Lõmani piirkonnas jätkasid Vene okupandid liikumist linnast kagusse Ukraina positsioonide suunas. Mõningatel andmetel võib olla Vene vägede poolt võetud Staryi Karavan ja Dibrova külad. Niisugusel juhul on Ukraina üksusi seal ainult Ozernes ja nad peaksid peagi üle jõe ära liikuma, kust oleks looduslik tõke ees.

Ühelt poolt on Vene üksustel seal keerulisem Slovjanski suunal peale tungida või luua piiramisrõngast Sjeverodonetski-Lõssõtšanski piirkonnale. Teisalt on jõele kaitsepositsioone võttes Ukraina vägedel hiljem keeruline ka vastu rünnata. Hetkel on nad siiski ilmselt sundolukorras.

Natuke laiem probleem on see, et Slovjansk hakkab olema laskeulatuses. Öösel lendasid sinna Iskander raketid, aga suurtükimoona kiputakse rohkem kulutama kui mõni üksik lask.

Sõjapurustused Harkivi elamurajoonis. Foto: Sergei Kozlov/EPA/Scanpix

4) Sjeverodonetsk ise pole ümber piiratud - see tähendab, et Ukraina üksustel on seal mingi manöövrivõimalus. Mis kagupoolseid külasid - näiteks Borovsket ja Voronovet - puudutab, siis sealt ei õnnestunudki okupantidel läbi murda, kuid Sjeverodonetski hõivamise korral jääksid need ära lõigatuks - seetõttu on tõenäoline taandumine ka nendelt aladelt.

Olukord ei paista ilus, kuid mitte ka väga traagiline, kuna teisel poole Donetsi jõuge Lõssõtšanskis peaksid Ukraina üksustel olema paremad kaitsepositsioonid loodusliku tõkke ja kõrgendiku tõttu.

Sjeverodonetski poole peal on kahe linna vahel suur tööstusala. Vaevalt hakkavad Ukraina väed seal samasugust võitlust pidama nagu Azovstalis, aga see tööstusala on ohtlik, kuna tegu on keemiatööstusega. Aeg ajalt saavad seal mingid happetsisternid pihta ja siis levib oranži mürgist suitsu.

5) Lõssõtšanski lõunasuunal käivad ilmselt lahingud, kuid olukord stabiilne - see tähendab, et muutusi pole täheldatud. Toškovka on Ukraina käes ning Vene väed pole kaugemale edenenud.