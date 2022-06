Ukraina sõda võib tuua relvade salakaubitsemise kasvu

See annab tema sõnul võimaluse organiseeritud kuritegelikele rühmitustele, mis on muutunud oma tegevuselt üha globaalsemaks ning on võimelised ära kasutama Venemaa viimase kolme kuu rünnakutest tekkinud kaost.

«See tuleb, ma ei kahtle... Kurjategijad on sellele keskendumas juba praegu, kui me siin räägime,» ütles Stock angloameerika pressiühingule Pariisis.

Stock lisas, et Ukraina konflikt on toonud kaasa ka laiaulatuslikud väetisevargused ja põllumajanduskemikaalide võltsimise, kuna need kaubad on muutunud järjest väärtuslikumaks.