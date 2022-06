Blinken: Ukraina lubas, et ei hakka tulistama sihtmärke Venemaal

Blinken lisas samuti, et Ühendriigid relvastavad Ukrainat seetõttu, et eeldada on pikka konflikti.

«Seni, kuni see jätkub, tahame me olla kindel, et Ukrainal on käes see, mida ta vahab enda kaitsmiseks ning me tahame olla kindel, et Venemaa tunneb tugevat survet võimalikult paljudelt riikidelt, et lõpetada see agressioon,» ütles minister.