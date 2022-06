«On selge, et populistlikud ning radikaalsed parempoolsed esitavad meile väljakutse ning ma kavatsen sellega silmitsi seista,» sõnas eile EPP juhiks valitud Weber, kes jätkab ühtlasi ka EPP parlamendifraktsiooni juhina Euroopa Parlamendis. «Tahan Eesti inimestele meelde tuletada, et 20 aastat tagasi olid kõik Lääne-Euroopa parempopulistid vastu Eesti liitumisele Euroopa Liiduga,» ütles Weber, tuues konkreetse näitena, et Hollandis, kus EPP parteikongress aset leidis, töötas tollal Eesti ELiga liitumise vastu üks Euroopa tuntumaid parempopuliste Geert Wilders.