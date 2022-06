INTERVJUU ⟩ Kreeka president: Venemaal ja Türgil on sarnased revisionistlikud eesmärgid

Eesti ja Kreeka diplomaatiliste suhete sõlmimise sajandast aastapäevast tõukuva visiidi käigus Postimehele antud usutluses rõhutas Sakellaropoúlou, et Ateenas valitseb suur mõistmine Ukraina kannatuste suhtes, sest Venemaa algatatud sõda meenutas Kreekale peaaegu poole sajandi tagust Türgi sissetungi Küprosele.

Sõda Ukrainas on andnud hoobi kogu Euroopa turvatundele. Kui palju see on muutnud Kreekas vaadet julgeolekuolukorrale?