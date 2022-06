Zelenskõi: Ukraina laste Venemaale deporteerimine on alatu kuritegu

«Venemaa ajab meie inimeste deporteerimisega kuritegelikku poliitikat, viies jõuga ära nii täiskasvanuid kui ka lapsi. See on üks kõige alatumaid Venemaa sõjakuritegusid. Kokku on viidud ära üle 200 000 lapse. Need on ka orvud lastekodudest, ja lapsed koos vanematega, ja lapsed, kes on oma peredest eraldatud,» ütles ta pöördumises.