Stoltenberg kutsub Soome, Rootsi ja Türgi esindajad lähipäevil kõnelustele

Stoltenberg ütles seda Washingtonis ühisel pressikonverentsil USA välisministri Antony Blinkeniga.

Türgi on rõhutanud vastuseisu Soome ja Rootsi ühinemisele NATOga, süüdistades mõlemat riiki kurdi terroristidele redupaiga andmises.

Stoltenbergi sõnul jätkab ta tööd, et Soome ja Rootsi taotlused liiguksid edasi enne NATO tippkohtumist juuni lõpus Madridis.

Ta märkis, et Soome ja Rootsi on selgelt mõista andnud, et on valmis pidama läbirääkimisi Türgiga tema murede üle.

Soome välisministri Pekka Haavisto hinnangul ei ole Soome NATO-liikmesuse protsess lõplikult ummikseisus ning läbirääkimistel Türgiga liigutakse edasi.

Ta ütles kolmapäeval, et Türgiga jätkatakse kõnelusi ametnike tasemel. Kõneluste ajakava ei sõltu Soomest, Helsingi on valmis näiteks kohtuma igal nädalal Türgi esindajatega.

Haavisto sõnul nõuab Türgiga tekkinud olukord vastupidavust, kuna ajakavad venivad.

Türgi on korduvalt avaldanud vastuseisu Soome ja Rootsi NATO liikmeks saamisele, põhjendades seda muu hulgas väitega, et need riigid pakuvad redupaika kurdi terroristidele.

Soome välisminister ütles, et Türgiga on kokku lepitud, et kõnelused jätkuvad, kuid järgmise kohtumise aeg ei ole veel paigas.

Soome, Rootsi ja Türgi pidasid eelmisel kolmapäeval Ankaras viis tundi kõnelusi.

Nüüd tuleb Soomel ja Rootsil teha Haavisto sõnul «kodutööd» ja valmistuda Türgi küsimustele näiteks terroritõrjeseadusandluse ja suhete kohta kurdide organisatsiooniga PKK, mis on Euroopa Liidus keelustatud.