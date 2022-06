WHO: Põhja-Korea koroonaolukord on ilmselt halvenemas

12. mail esimestest koroonajuhtudest teada andnud Põhja-Korea väitis eelmisel nädalal, et puhang on saadud kontrolli alla.

WHO eriolukordade direktor Michael Ryan aga seadis selle väite kahtluse alla.

«Me eeldame, et olukord on halvenemas, mitte paranemas,» ütles ta ajakirjanikele, märkides, et totalitaarne riik on andnud väga vähe infot.

Ryan märkis, et praegu ei ole võimalik teha ohuhinnangut olukorrast kohapeal, kuna puudub ligipääs vajalikule infole.

WHO tehniline juht Covid-19 alal Maria Van Kerkhove ütles, et Põhja-Koreas on registreeritud rohkem kui kolm miljonit arvatavat nakkusjuhtu, kuigi ametlikes andmetes räägitakse ainult «palavikujuhtudest».

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas neljapäeval, et viimase 24 tunni jooksul tuvastati umbes 96 600 «palavikujuhtu». Alates aprilli lõpust on neid lisandunud 3,8 miljonit. Viimase nädalaga on teatatud ka 69 surmast.

Mai keskel lisandus igapäevaselt kuni 390 000 juhtu.

Kuigi riigi tervishoiusüsteemi peetakse üheks halvimaks maailmas, väitis KCNA neljapäeval, et rohkem kui 95 protsenti haigestunutest on paranenud.