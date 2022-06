IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Näpuotsaga relvade Ukrainale tilgutamine tundub mõnitamisena

Vene okupantide üksused on suutnud taas mõnevõrra edeneda Sjeverodonetskis, jõudes võib-olla hõivata 80 protsenti linna territooriumist, kuid Ukraina üksused pole veel sugugi taandumas – mõnel tänaval tehti eile vasturünnakuid ja ukrainlased võtsid kuus vangi, kirjutab Igor Taro eilse sõjapäeva kokkuvõttes.

Ühe küla võtsid Vene väed eile juurde ka Lõmanist loodes. Kusagil mujal neil edu polnud. Pealtungikatsed Izjumist surusid ukrainlased tagasi.

Harkivi suund on praegu stabiilne. Vene okupandid katsuvad mitte lasta ukrainlasi pealetungile – pidevad tulelöögid kestavad vabastatud küladele Harkivist põhjapool. Taas oli eile üksikuid tabamusi ka Harkivi linnas, need on siiski viimasel ajal üsna erandlikud.

Keegi vahepeal kirjutas, et ukrainlased on minemas Harkivi poolt itta üle jõe Izjumi operatiivsuunale Vene vägede varustusteed läbi lõikama, aga praegu näha, et sellest oleks asja saanud ja polnud ka algusest peale kinnitust, et üldse teisel pool jõge käidi. Adekvaatseks olukorrahinnanguks ei tasu sündmustest ette rutata, muidu võib eufooria kergesti varjutada tegelikkust.

Izjumi suunal on Vene okupandid proovinud rünnakut kahes koridoris - piki Barvinkovele suunduvat teed lõunasse ning Dovhenke küla peale pisut ida pool. Mõlemal puhul kandsid nad kaotusi ja sunniti taganema. Samas tegid Vene väed aktiivselt õhuluuret rindega piirnevate külade kohal Orlan-10 drooniga ja loomulikult järgnesid ka tulelöögid Velika Komõšuvahhale ja samadele kohtadele, kus rünnakut üritati.

Vene vägedest ja jõest ümber piiratud

Lõmanist loodes on Vene väed suutnud tõenäoliselt hõivata Jarova ning ukrainlased taandusid Svjatohorskisse. Seal on nüüd umbes kümme kilomeetrit lai ja sama pikk tasku Siverski Donetsi jõe põhjakaldal, mis on kolmest suunast Vene vägede poolt umber piiratud ja neljandas suunas on jõgi.

Lõmanist edelas on venelased Slovjanskist vast kümne kilomeetri kaugusel, aga seal on vahel jõgi ja Raihorodok. Edelasuunal käisid rünnakud Raihorodokist üle jõe asuvale Starõi Karavan külale, mida pidasin juba varem Vene vägede poolt hõivatuks. Ju pole asjad seal nii kiiresti arenenud.

Lapsevankriga paar jalutab purustatud koolimaja juures Merefas Harkivi oblastis. Foto: Sergei Kozlov / EPA / Scanpix

Sjeverodonetski olukorrakaardist eile hommikupoole levitatud jäädvustused näitasid, et Vene okupantidel õnnestus võtta kesklinnas mõned kvartalid juurde – muuhulgas hõivati SBU (julgeolekuteenistuse) kontorihoone.

Selleset on TikTokis kadõrovlastel video, kus nad jalutavad üsna lõdvas ja mittetaktikalises olekus, mis tähendab, et järelikult pole lahinguolukorda lähedal. Üldiselt kinnitab see mõnede venemeelsete blogijate infot, et kadõrvolased jäetakse pigem tahapoole, kuigi nad ise reklaamivad end põhilöögijõuna.

Murettekitav tendents on sisepoliitilised madistamised Ukrainas ja mõnel pool Euroopas, aga ka Eestis, mis viivad tähelepanu sõjategevuselt kõrvale.

Lõssõtšanskist lõunas Toškivka kandis muutusi pole, mis ei tähenda tegevuse puudumist. Venelased pommitavad kõike, kus neid pole ja kuhu suutrükid ulatuvad ja tegelikult pommitavad vahel pisut iseennast ka.

Komõšuvahhas pole küll muutusi, kuid seal on väga aktiivne madistamine. Vene väed üritavad ikka seda ära võtta ning ühtlasi suurtükitulega peksta ukrainlasi välja järgmistest põhjapoolsetest küladest Vrubivkast ning Bilohorivkast, mis on Bahmuti-Lõssõtšanski tee peal. Päeva lõpu seisuga neil selles osas edu polnud.

Mees sõidab jalgrattaga Rubižne linnas Luhanski oblastis. Foto: Alexander Ermochenko