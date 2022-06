Lõuna-Korea võimuerakond võitis kohalikel valimistel ülekaalukalt

Naisõiguslaste vastane poliitiline uustulnuk Yoon võitis märtsis presidendivalimised vaid 0,7-protsendipunktise eduga, mis on kõigi aegade napim võit Lõuna-Korea valimistel, ning seisab silmitsi opositsiooni kontrolli all oleva rahvusassambleega, mis on lubanud hoida teravdatud pilku peal tema poliitilisel agendal.

«Avalikkus on hääletanud demokraatide vastu, kel on rahvusassamblees massiivne kontroll,» ütles Myongji ülikooli politoloogiaprofessor Shin Yul uudisteagentuurile AFP. «Yoonil ja tema administratsioonil on nüüd palju enam enesekindlust oma poliitikaga jätkamiseks, seda vaatamata teetõkkele parlamendis, teades, et neil on seljataga avalikkuse tugi.»