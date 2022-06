NBA-s on nüüd pool peatreenereist mustanahalised

Põhja-Ameerika korvpalliliigas NBA on iga-aastane rituaal, kus meeskonnad vahetavad peatreenereid ja pakutakse välja kandidaate, kes võiks seda ametit täita ning nagu viimastel aastatel kombeks, on nimekirjades pea alati mustanahalisi, kirjutas The Associated Press neljapäeval.