Hollandi valitsus tahab 47 euroni kerkiva sigaretipaki hinnaga suitsetamist välja juurida

Tervishoiuminister Maarten van Ooijen kavatseb ajalehe De Telegraaf andmeil esitada vastava plaani valitsuskabinetile. Eelnõu eesmärk on muuta suitsetamine nii kalliks, et noortel ei tekiks kunagi harjumust ja luua seeläbi nn suitsuvaba põlvkond.

De Telegraafi väitel leiab van Ooijen, et teda toetavad teadusuuringud, mille kohaselt rahalised mõjutegurid suitsetamisest loobumiseks toimivad vaid siis, kuid tubakatoodete hind on väga kõrge. Maastrichti ülikooli uuring näiteks leidis, et pooled vastanutest avaldasid valmidust suitsetamisest loobuda, kui hinnatõus oleks märkimisväärne ja kergitaks sigaretipaki hinna 60 euro juurde.