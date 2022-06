Briti kuninganna plaatinajuubeli pidustused algasid sõjaväeparaadiga

Kuid lisaks uhke sõjaväeparaadi kaemisele tunnevad paljud, et on tunnistajaks ühe ajastu lõpule.

«Me teame, et see on eriline hetk, sest see võib olla viimane päev, kui tema majesteeti avalikkuse ees näeme,» lausus 65-aastane kiirabitöötaja Gilbert Falconer, kes tuli kohale Šotimaalt.