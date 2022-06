Zelenskõi: Venemaa kontrollib 20 protsenti Ukrainast

«Täna on umbes 20 protsenti meie territooriumist okupantide kontrolli all,» ütles Zelenskõi pöördumises Luksemburgi parlamendi poole.

Vene väed kindlustavad positsioone Donbassis ja on pealetungil sealse Ukraina halduskeskuse Kramatorski suunas.

Nad on aga taandunud Kiievi ümbrusest ja kirdest, et koondada jõud pealetungiks Ida-Ukraina tööstuspiikonnale.

Zelenskõi sõnul oli 2014. aastal separatistide ja Vene vägede kontrolli all 43 000 ruutkilomeetri suurune ala, mis võrdub umbkaudu Hollandi territooriumiga.

Kolm kuud kestnud sissetungi järel on see ala paisunud peaaegu 125 000 ruutkilomeetriseks, mis on palju suurem kui Holland, Belgia ja Luksemburg kokku, ütles Ukraina president.